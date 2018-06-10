Актёр Пашинин рассказал, с какой целью воюет в Донбассе
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По словам артиста, он не занимается построением национального государства на Украине. Этим, по мнению Пашинина, должны заниматься «молодые парни».
«А я могу только одно сделать — расчистить им будущее», — заявил он в интервью НТВ.
Ранее сообщалось, что актёр Анатолий Пашинин покинул передовую линию в Донбассе, где воевал в добровольческом батальоне. Также артист заявил, что воюет «ради кайфа».
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).