Путин обсудит с главой Таджикистана ситуацию на границе с Афганистаном
- kremlin.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас много вопросов, связанных с обеспечением безопасности, имею в виду непростую ситуацию, которая складывается на ваших южных границах, в Афганистане. Обо всём сегодня поговорим», — заявил Путин, обращаясь к президенту Таджикистана.
Президент России также напомнил о предстоящей встрече лидеров в Душанбе, которая пройдёт в сентябре в рамках саммита СНГ.
Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил важность затронутых тем, особенно ситуацию в Афганистане.