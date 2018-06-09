Путин обсудит с главой Таджикистана ситуацию на границе с Афганистаном

Главы России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе встречи в Китае обсудят тему региональной безопасности и ситуацию на таджикско-афганской границе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас много вопросов, связанных с обеспечением безопасности, имею в виду непростую ситуацию, которая складывается на ваших южных границах, в Афганистане. Обо всём сегодня поговорим», — заявил Путин, обращаясь к президенту Таджикистана.

Президент России также напомнил о предстоящей встрече лидеров в Душанбе, которая пройдёт в сентябре в рамках саммита СНГ.

Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил важность затронутых тем, особенно ситуацию в Афганистане.