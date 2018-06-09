Захарченко назвал основную проблему ДНР во внешней торговле

Главной проблемой торговли самопровозглашённой Донецкой народной республики с Европой и другими странами является логистика. Об этом RT сообщил лидер ДНР Александр Захарченко.

«Мы торгуем со всем миром. Даже с Европой. Например, в Германии закупаем оборудование, а продаём туда материалы. Основная проблема в логистике. К нам и от нас всё поступает по длинной дороге, не напрямую», — рассказал он.

По его словам, ДНР также работает с Турцией, Китаем, Филиппинами, Бангладеш, Индией, Пакистаном, Афганистаном.

«Для бизнеса войны нет», — подчеркнул Захарченко.

Летом 2017 года Захарченко заявил, что ДНР намерена поставлять уголь в Турцию и европейские страны.

Полная версия интервью — в материале RT.