Захарченко назвал основную проблему ДНР во внешней торговле

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Главной проблемой торговли самопровозглашённой Донецкой народной республики с Европой и другими странами является логистика. Об этом RT сообщил лидер ДНР Александр Захарченко.

«Мы торгуем со всем миром. Даже с Европой. Например, в Германии закупаем оборудование, а продаём туда материалы. Основная проблема в логистике. К нам и от нас всё поступает по длинной дороге, не напрямую», — рассказал он.

По его словам, ДНР также работает с Турцией, Китаем, Филиппинами, Бангладеш, Индией, Пакистаном, Афганистаном.

«Для бизнеса войны нет», — подчеркнул Захарченко.

Летом 2017 года Захарченко заявил, что ДНР намерена поставлять уголь в Турцию и европейские страны. 

Полная версия интервью — в материале RT.

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