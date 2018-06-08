Гройсман прокомментировал отставку министра финансов Украины

Отставка главы Минфина Украины Александра Данилюка никак не повлияет на переговоры с международными партнёрами. Об этом заявил украинский премьер Владимир Гройсман.

По его словам, поведение Данилюка «было просто неадекватным, неприемлемым», сообщает телеканал «112 Украина».

«Я вижу, что каждый раз, когда он выступал, он сам постоянно путался в показаниях: все причины каждый день были разными. Поэтому, поверьте мне, он просто искал причину оправдать свои неадекватные шаги. Но это уже история», — заявил Гройсман.

Он напомнил, что Данилюку были даны две недели на «исправление ошибок».

«Но если он этого не желал делать — я принял решение и считаю его абсолютно правильным», — добавил премьер.

Он также подчеркнул, что отставка министра не повлияет на переговорный процесс.

«Я не думаю, что надо фигуру бывшего министра финансов, его роль в современной украинской политике преувеличивать. В любом случае это никак не повлияет ни на переговорный процесс, ни на продолжение или начало реформ», — заключил он.

7 июня Рада отправила в отставку Данилюка по представлению Гройсмана.

В МВФ выразили обеспокоенность данным решением. В организации, как отмечалось, рассчитывают, что политика ведомства после отставки Данилюка не изменится.