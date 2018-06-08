Гройсман прокомментировал отставку министра финансов Украины

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Отставка главы Минфина Украины Александра Данилюка никак не повлияет на переговоры с международными партнёрами. Об этом заявил украинский премьер Владимир Гройсман.
Гройсман прокомментировал отставку министра финансов Украины
  • © Sergii Kharchenko
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По его словам, поведение Данилюка «было просто неадекватным, неприемлемым», сообщает телеканал «112 Украина».

«Я вижу, что каждый раз, когда он выступал, он сам постоянно путался в показаниях: все причины каждый день были разными. Поэтому, поверьте мне, он просто искал причину оправдать свои неадекватные шаги. Но это уже история», — заявил Гройсман.

Он напомнил, что Данилюку были даны две недели на «исправление ошибок».

«Но если он этого не желал делать — я принял решение и считаю его абсолютно правильным», — добавил премьер.

Он также подчеркнул, что отставка министра не повлияет на переговорный процесс.

«Я не думаю, что надо фигуру бывшего министра финансов, его роль в современной украинской политике преувеличивать. В любом случае это никак не повлияет ни на переговорный процесс, ни на продолжение или начало реформ», — заключил он.

7 июня Рада отправила в отставку Данилюка по представлению Гройсмана.

В МВФ выразили обеспокоенность данным решением. В организации, как отмечалось, рассчитывают, что политика ведомства после отставки Данилюка не изменится.

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