Депутат Верховной рады прокомментировал призыв коллеги возбудить против него дело
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Как отмечается, причиной произошедшего стало высказывание Мураева по поводу дела режиссёра Олега Сенцова. В частности, по его словам, «с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрыв, для части населения он является террористом». При этом Мураев подчеркнул, что время всё поставит на свои места.
«Если проанализировать мой комментарий, там вообще не было личного отношения к Сенцову, мы рассматривали общую политическую ситуацию — как действует власть», — сказал он телеканалу NewsOne.
Он также отметил, что ранее в стране уже была аналогичная ситуация с нынешним депутатом Верховной рады Надеждой Савченко.
«Власти всеми усилиями сотворили кумира и нового героя для Украины, которого использовали для конфронтации с северным соседом и как инструмент для давления на мировую общественность. Но когда Надежда вернулась, она на многие вещи сказала совершенно противоположное мнение, чем мнение администрации президента», — добавил он.
Также Мураев опубликовал пост на своей странице в Facebook о произошедшем.
«Больше прицепиться не к чему, а прицепиться нужно. Потому что я умею их больно бить фактами, цифрами, идеями. Представители власти уровнем повыше не ходят со мной на эфиры, потому что знают: им нечего ответить», — указал он.
Ранее стало известно, что в Раде потребовали возбудить дело против депутата из-за высказывания о деле Сенцова.