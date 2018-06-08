Депутат Верховной рады прокомментировал призыв коллеги возбудить против него дело

Депутат Верховной рады Евгений Мураев прокомментировал слова своего коллеги Сергея Пашинского, который ранее обратился в СБУ с просьбой возбудить дело против него по статье «Государственная измена».

Как отмечается, причиной произошедшего стало высказывание Мураева по поводу дела режиссёра Олега Сенцова. В частности, по его словам, «с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрыв, для части населения он является террористом». При этом Мураев подчеркнул, что время всё поставит на свои места.

«Если проанализировать мой комментарий, там вообще не было личного отношения к Сенцову, мы рассматривали общую политическую ситуацию — как действует власть», — сказал он телеканалу NewsOne.

Он также отметил, что ранее в стране уже была аналогичная ситуация с нынешним депутатом Верховной рады Надеждой Савченко.

«Власти всеми усилиями сотворили кумира и нового героя для Украины, которого использовали для конфронтации с северным соседом и как инструмент для давления на мировую общественность. Но когда Надежда вернулась, она на многие вещи сказала совершенно противоположное мнение, чем мнение администрации президента», — добавил он.

Также Мураев опубликовал пост на своей странице в Facebook о произошедшем.

«Больше прицепиться не к чему, а прицепиться нужно. Потому что я умею их больно бить фактами, цифрами, идеями. Представители власти уровнем повыше не ходят со мной на эфиры, потому что знают: им нечего ответить», — указал он.

Ранее стало известно, что в Раде потребовали возбудить дело против депутата из-за высказывания о деле Сенцова.