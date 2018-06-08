Молдавский телеканал оштрафовали за показ парада Победы в Москве

Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии оштрафовал телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая.

Как передаёт ТАСС, каналу выписан штраф в размере 85 тыс. леев (около $5 тыс.).

При вынесении решения КСТР сослался на закон «О борьбе с иностранной пропагандой». Он запрещает трансляцию программ военного и политического содержания, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Гендиректор телеканала Евгений Сергеев сообщил агентству о намерении опротестовать данное решение в суде.

В апреле молдавский телеканал Prime оштрафовали за трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.