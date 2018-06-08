Молдавский телеканал оштрафовали за показ парада Победы в Москве
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Как передаёт ТАСС, каналу выписан штраф в размере 85 тыс. леев (около $5 тыс.).
При вынесении решения КСТР сослался на закон «О борьбе с иностранной пропагандой». Он запрещает трансляцию программ военного и политического содержания, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Гендиректор телеканала Евгений Сергеев сообщил агентству о намерении опротестовать данное решение в суде.
В апреле молдавский телеканал Prime оштрафовали за трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.