Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ
«Если они (Вооружённые силы Украины. — RT) объявили учения в наших прибрежных водах, то оставляю за собой право открыть учебные стрельбы по водным целям», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что против украинского флота в случае агрессии будет использована версия системы залпового огня, предназначенная для стрельб на море.
Ранее сообщалось, что украинские власти перекрыли три участка Азовского моря для проведения боевой подготовки ВСУ.