Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ

Ополченцы самопровозглашённой Донецкой народной республики оставляют за собой право воспользоваться реактивной системой залпового огня «Чебурашка» в случае нападения украинских силовиков с моря, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Если они (Вооружённые силы Украины. — RT) объявили учения в наших прибрежных водах, то оставляю за собой право открыть учебные стрельбы по водным целям», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что против украинского флота в случае агрессии будет использована версия системы залпового огня, предназначенная для стрельб на море.

Ранее сообщалось, что украинские власти перекрыли три участка Азовского моря для проведения боевой подготовки ВСУ.