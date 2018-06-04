Порошенко прокомментировал приговор Сущенко

Украинский президент Пётр Порошенко прокомментировал приговор обвиняемому в России в шпионаже гражданину Украины Роману Сущенко, который получил 12 лет колонии строгого режима.

«Беспрецедентный цинизм российского «суда», который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает — кремлёвский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев», — написал Порошенко в Facebook.

Он также выразил уверенность, что «Россия непременно понесёт наказание за свои поступки».

Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Прокурор просил 14 лет колонии. МИД Украины выразил протест в связи с приговором Сущенко.