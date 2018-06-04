Эксперт прокомментировал обещания Гройсмана уйти в отставку

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Эксперт Института стран СНГ Артём Журко в беседе с ФАН прокомментировал обещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана уйти в отставку.

Как считает Журко, логичнее предположить, что в случае невыполнения решений Международного валютного фонда Гройсмана скорее уволят, чем он сам уйдёт в отставку.

По словам эксперта, принятие требований МВФ в настоящее время максимально затягивается.

«Однако, учитывая опыт принятия Верховной радой прошлых непопулярных решений, лично я не сомневаюсь, что и этот закон будет принят в соответствии с требованиями международных кредиторов», — полагает он.

В противном случае, прогнозирует Журко, лишение Украины очередного транша грозит тяжёлыми последствиями для экономики страны.

Ранее старший научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношение Германии к Украине в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».

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