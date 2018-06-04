Защита намерена обжаловать приговор Сущенко

Короткая ссылка
Адвокат Марк Фейгин заявил, что жалоба на приговор обвиняемого в России в шпионаже гражданина Украины Романа Сущенко будет подана 5 июня.
Защита намерена обжаловать приговор Сущенко
  • РИА Новости

«Роману Сущенко вынесен приговор: 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра», — написал Фейгин в своём Twitter.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Прокурор просил 14 лет колонии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить