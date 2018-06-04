Защита намерена обжаловать приговор Сущенко

Адвокат Марк Фейгин заявил, что жалоба на приговор обвиняемого в России в шпионаже гражданина Украины Романа Сущенко будет подана 5 июня.

РИА Новости

«Роману Сущенко вынесен приговор: 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра», — написал Фейгин в своём Twitter. Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Прокурор просил 14 лет колонии.