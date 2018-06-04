Нэстасе пообещал русскоязычным жителям Кишинёва быть мэром для всех

Председатель партии «Платформа «Достоинства и Правда» («ДА») Андрей Нэстасе, который одержал победу на досрочных выборах мэра Кишинёва, заверил русскоязычных жителей Кишинёва, что будет мэром для всех.

«Я хочу обратиться к русскоязычным жителям Кишинева, многие из которых голосовали за Иона Чебана. Хочу заверить вас, что буду мэром всех горожан, всех пригородных городов и сёл», — приводит его слова РИА Новости.

Нэстасе отметил, что никогда не делил людей по национальности, религии или языку. По его словам, он всегда старался объединить усилия общества.

«Уверен, что буду делать это и впредь», — подчеркнул он.

Также политик заявил, что не планирует отказываться от партийного билета.

Ранее стало известно, что во втором туре выборов мэра Кишинёва по итогам подсчёта 99,35% электронных протоколов лидирует Нэстасе. За него проголосовали 52,58% избирателей.