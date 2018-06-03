В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за минувшие сутки
«Обстрелам подверглись районы посёлков городского типа Калиново и Донецкий, сёл Желобок и Сокольники», — указывается в сообщении.
Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатомётов.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские военнослужащие устанавливают минно-взрывные заграждения вблизи населённых пунктов самопровозглашённой республики в районах дислокации подразделений ВСУ, что ставит под угрозу безопасность местных жителей.