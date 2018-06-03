В торговом центре Еревана в результате поножовщины погиб человек

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В торговом центре Еревана в результате поножовщины погиб человек, ещё один получил ранения.

«Из станции «скорой помощи» сообщили об обнаружении на территории ТЦ «Мир золота» тела мужчины лет сорока. Через пять минут поступила информация о госпитализации...33-летнего мужчины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы полиции города.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Личность подозреваемого удалось установить. Принимаются меры по его обнаружению», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в центре Еревана произошёл взрыв кислородного баллона в ресторане.

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