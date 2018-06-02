Азербайджан облегчает пересечение границы с Россией на автомобиле

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана распорядился облегчить и ускорить процедуру пересечения азербайджанско-российской границы пассажирами и автотранспортом.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя ГТК Сафара Мехтиева.

«Даны поручения и рекомендации по облегчению и ускорению процедуры пересечения госграницы пассажирами и транспортными средствами и по реконструкции ТПП «Самур» для организации более эффективного таможенного надзора», — говорится в сообщении ГТК.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал открытие газопровода «Южный газовый коридор» в Азербайджане.