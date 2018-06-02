Ляшко женился
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой прожил 20 лет. Об этом он написал в своём Facebook.
- © Олег Ляшко
«Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей на нашей родной Украине!» — написал Ляшко.
Он также опубликовал свадебные фотографии, на которых его невеста — в красном платье и с букетом цветов, а он — в синем костюме.
При этом Ляшко на фотографии ставит подпись.
Ранее Ляшко заявил, что планирует жениться.
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