В Красном Кресте рассказали о поставке гуманитарной помощи в ЛНР

В Международном комитете Красного Креста (МККК) рассказали о доставке в мае жителям самопровозглашённой Луганской народной республики 170 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«170 тонн гуманитарной помощи было роздано представителями МККК в мае 2018 года вдоль линии соприкосновения», — сказали в организации.

Ранее стало известно, что Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь на общую сумму около $80 тыс.