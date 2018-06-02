В Красном Кресте рассказали о поставке гуманитарной помощи в ЛНР
В Международном комитете Красного Креста (МККК) рассказали о доставке в мае жителям самопровозглашённой Луганской народной республики 170 тонн гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
«170 тонн гуманитарной помощи было роздано представителями МККК в мае 2018 года вдоль линии соприкосновения», — сказали в организации.
Ранее стало известно, что Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь на общую сумму около $80 тыс.
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