В Красном Кресте рассказали о поставке гуманитарной помощи в ЛНР

Короткая ссылка
В Международном комитете Красного Креста (МККК) рассказали о доставке в мае жителям самопровозглашённой Луганской народной республики 170 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«170 тонн гуманитарной помощи было роздано представителями МККК в мае 2018 года вдоль линии соприкосновения», — сказали в организации.

Ранее стало известно, что Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь на общую сумму около $80 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить