Актриса Елена Яковлева назвала недоразумением запрет въезда на Украину. Об этом она заявила на пресс-конференции в Симферополе, передаёт «Крыминформ».

«Мне очень обидно, потому что у меня там родственники. Слава богу, это не мешает им приезжать ко мне, навещать меня. Я думаю, что это недоразумение, которое происходит с теми людьми, которым почему-то запрещают въезжать», — отметила Яковлева.

По её словам, она хочет снова попытаться поехать на Украину, когда истечёт срок запрета.

Как подчеркнула Яковлева, у неё в паспорте написано место рождения — город Новоград-Волынский Житомирской области.

Артистка выразила надежду, что справедливость должна восторжествовать.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины не пропустила Яковлеву в Харьков. Актриса рассказала НСН, что была шокирована этим.