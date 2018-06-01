Елена Яковлева назвала недоразумением запрет въезда на Украину
«Мне очень обидно, потому что у меня там родственники. Слава богу, это не мешает им приезжать ко мне, навещать меня. Я думаю, что это недоразумение, которое происходит с теми людьми, которым почему-то запрещают въезжать», — отметила Яковлева.
По её словам, она хочет снова попытаться поехать на Украину, когда истечёт срок запрета.
Как подчеркнула Яковлева, у неё в паспорте написано место рождения — город Новоград-Волынский Житомирской области.
Артистка выразила надежду, что справедливость должна восторжествовать.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины не пропустила Яковлеву в Харьков. Актриса рассказала НСН, что была шокирована этим.