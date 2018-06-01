СМИ: На Украине запретили российскую банкноту и монету с изображением Крыма

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Национальный банк Украины запретил учреждениям страны проводить операции с российской купюрой номиналом 100 рублей, выпущенной к чемпионату мира по футболу в России, и монетой номиналом 3 рубля. Об этом информирует украинское издание UBR.
СМИ: На Украине запретили российскую банкноту и монету с изображением Крыма
  • Reuters

Отмечается, что на запрещённой 100-рублёвой купюре изображена карта России с Крымом, а монета посвящена Свято-Троицкому собору в Симферополе. 

По данным издания, телеграмму с соответствующим требованием Нацбанк Украины направил Укрпочте, финансовым и небанковским учреждениям страны.

Также в НБУ потребовали от финансистов принимать российскую купюру номиналом 2000 рублей. 

«В последнее время в Национальный банк поступают жалобы от граждан об отказе банков/финансовых учреждений в приёме для обмена банкнот номиналом 2000 российских рублей образца 2017 года», — говорится в телеграмме.

В октябре 2017 года НБУ запретил осуществлять операции с банкнотами с изображением Крыма

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