СМИ: На Украине запретили российскую банкноту и монету с изображением Крыма
- Reuters
Отмечается, что на запрещённой 100-рублёвой купюре изображена карта России с Крымом, а монета посвящена Свято-Троицкому собору в Симферополе.
По данным издания, телеграмму с соответствующим требованием Нацбанк Украины направил Укрпочте, финансовым и небанковским учреждениям страны.
Также в НБУ потребовали от финансистов принимать российскую купюру номиналом 2000 рублей.
«В последнее время в Национальный банк поступают жалобы от граждан об отказе банков/финансовых учреждений в приёме для обмена банкнот номиналом 2000 российских рублей образца 2017 года», — говорится в телеграмме.
В октябре 2017 года НБУ запретил осуществлять операции с банкнотами с изображением Крыма.