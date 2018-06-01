Вышинский обратился к Порошенко с заявлением о выходе из гражданства Украины

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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, выступая на судебном заседании в Херсоне, где рассматривается апелляция на его арест, заявил, что хочет выйти из гражданства Украины.
Вышинский обратился к Порошенко с заявлением о выходе из гражданства Украины

    «Я принял для себя очень непростое решение... Я решил обратиться к президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко... Я обращаюсь к нему с заявлением о выходе из гражданства Украины», — сказал Вышинский.

    По его словам, с этой минуты он считает себя только гражданином Российской Федерации.

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