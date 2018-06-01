В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за минувшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о семи случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу регионального оборонного ведомства.

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново, сёл Желобок, Веселогоровка, Лозовое и Паньковка», — говорится в сообщении. Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия. Ранее в ЛНР заявили, что украинские военнослужащие устанавливают минно-взрывные заграждения вблизи населённых пунктов самопровозглашённой республики в районах дислокации подразделений ВСУ, что ставит под угрозу безопасность местных жителей.