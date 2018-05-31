У депутата Рады украли три велосипеда

У депутата от Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко украли три велосипеда.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам депутата, ночью неизвестные вскрыли его гараж.

«Облом, депутат оказался необычным, машины у меня нет. Зато были три велосипеда. Украли мой, жены и даже сына, детский. Но, наверное, воры теперь стали добрыми. Помните, как в классическом мультфильме: «Это я раньше злой был, потому что у меня велосипеда не было», — написал депутат.

В 2016 году мэр Киева Виталий Кличко задекларировал квартиру в Киеве, белый рояль и семь велосипедов.