У депутата Рады украли три велосипеда

Короткая ссылка
У депутата от Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко украли три велосипеда.
У депутата Рады украли три велосипеда
  • © DeeDee DeGelia & Brent Winebren/moodboard
  • globallookpress.com

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам депутата, ночью неизвестные вскрыли его гараж. 

«Облом, депутат оказался необычным, машины у меня нет. Зато были три велосипеда. Украли мой, жены и даже сына, детский. Но, наверное, воры теперь стали добрыми. Помните, как в классическом мультфильме: «Это я раньше злой был, потому что у меня велосипеда не было», — написал депутат.

В 2016 году мэр Киева Виталий Кличко задекларировал квартиру в Киеве, белый рояль и семь велосипедов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить