Саакашвили призвал ЕС ввести санкции против властей Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал Европейский союз ввести санкции против нынешних властей Украины и, в частности, украинского президента Петра Порошенко.

«Их активы в Европе должны быть заморожены, потому что речь идёт об украденных у украинского народа средствах», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что санкции против Порошенко нужны для того, чтобы в случае его поражения на выборах в 2019 году он не смог уехать жить в Европу.

«Ему будет некуда деваться. Он не сможет бежать в Россию. А я сделаю всё возможное, чтобы никто его не ждал в Европе. А если и ждали, то прокуроры, следователи и полиция», — добавил он.

Вместе с этим Саакашвили анонсировал своё возвращение на Украину в скором времени, чтобы «оказать помощь украинской демократии в борьбе с коррупцией».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что при попытке Саакашвили и его сторонников прорваться через украинскую границу «будут трупы».

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко.