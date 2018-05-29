Саакашвили призвал ЕС ввести санкции против властей Украины

Короткая ссылка
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал Европейский союз ввести санкции против нынешних властей Украины и, в частности, украинского президента Петра Порошенко.
Саакашвили призвал ЕС ввести санкции против властей Украины
  • © Kacper Pempel
  • Reuters

«Их активы в Европе должны быть заморожены, потому что речь идёт об украденных у украинского народа средствах», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что санкции против Порошенко нужны для того, чтобы в случае его поражения на выборах в 2019 году он не смог уехать жить в Европу.

«Ему будет некуда деваться. Он не сможет бежать в Россию. А я сделаю всё возможное, чтобы никто его не ждал в Европе. А если и ждали, то прокуроры, следователи и полиция», — добавил он.

Вместе с этим Саакашвили анонсировал своё возвращение на Украину в скором времени, чтобы «оказать помощь украинской демократии в борьбе с коррупцией».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что при попытке Саакашвили и его сторонников прорваться через украинскую границу «будут трупы».

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить