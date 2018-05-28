В Польше сообщили о ложных минированиях паромов перед ассамблеей НАТО

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Глава польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Марек Опиола заявил, что сообщения о ложных минированиях паромов на Балтике у побережья Польши были сделаны для того, что сорвать заседание ассамблеи в Варшаве.

«В пятницу я был информирован о том, что наши службы получили данные о минировании двух паромов, входящих один за другим в порт в Свиноуйсьце», — приводит TVN24 слова Опиолы.

Он отметил, что такое же сообщение поступило относительно парома, который направлялся в Швецию.

По его словам, польские спецслужбы проверили паромы и информация о минировании оказалась ложной.

«Это, очевидно, игра. Того, кто стоит за ней, в конечном счете, трудно определить. Конечно, кто-то хотел дезорганизовать эту сессию», — добавил Опиола.

Весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве началась 25 мая.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу необходимо вмешаться в спор Украины и Венгрии для его разрешения.

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