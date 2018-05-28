В Польше сообщили о ложных минированиях паромов перед ассамблеей НАТО
«В пятницу я был информирован о том, что наши службы получили данные о минировании двух паромов, входящих один за другим в порт в Свиноуйсьце», — приводит TVN24 слова Опиолы.
Он отметил, что такое же сообщение поступило относительно парома, который направлялся в Швецию.
По его словам, польские спецслужбы проверили паромы и информация о минировании оказалась ложной.
«Это, очевидно, игра. Того, кто стоит за ней, в конечном счете, трудно определить. Конечно, кто-то хотел дезорганизовать эту сессию», — добавил Опиола.
Весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве началась 25 мая.
Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу необходимо вмешаться в спор Украины и Венгрии для его разрешения.