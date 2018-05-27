СМИ: На Украине поставили рекорд по пассажировместимости «Запорожца»

В украинском городе Запорожье рекордное число людей поместилось в автомобиль «Запорожец — 968м». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как передаёт агентство, в салоне машины поместились 17 человек, среди которых мужчины, женщины и подростки.

Отмечается, что в 2016 году в автомобиль удалось уместить 13 человек, в 2017-м — 14.