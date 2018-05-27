СМИ: На Украине поставили рекорд по пассажировместимости «Запорожца»
В украинском городе Запорожье рекордное число людей поместилось в автомобиль «Запорожец — 968м». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
- © Sputnik/РИА Новости
Как передаёт агентство, в салоне машины поместились 17 человек, среди которых мужчины, женщины и подростки.
Отмечается, что в 2016 году в автомобиль удалось уместить 13 человек, в 2017-м — 14.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: