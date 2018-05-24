В Верховную раду внесён законопроект о моральном облике народных депутатов

Верховной радой зарегистрирован законопроект о моральном облике народных депутатов.

«Нередки случаи, когда кандидат в народные депутаты Украины скрывает существующие в его прошлом факты аморального поведения, неуважения к правам и свободам граждан, пренебрежения интересами общества и государства и т. д., о которых становится известно уже после получения им депутатского мандата», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если документ будет принят, ЦИК Украины сможет отменять регистрацию тех кандидатов в Верховную раду, которые были уличены в совершении аморальных и антиобщественных действий. Для помощи ЦИК в оценке кандидатов предлагается создать при комиссии Международный совет добропорядочности. В него, согласно проекту, войдут 20 иностранных экспертов, назначать которых можно будет исключительно по представлению Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).

Проект содержит поправки в действующие законы «О выборах народных депутатов Украины» и «О Центральной избирательной комиссии».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в настоящее время украинский закон обязывает кандидатов в народные депутаты предоставлять информацию о своём имущественном положении. «Однако моральная добродетель будущих народных избранников не менее важна, чем добродетель финансовая», — подчёркивается в документе.