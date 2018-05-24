Украина лишила Кобзона всех госнаград

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Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон лишён всех государственных наград на Украине. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера Петра Порошенко.
Украина лишила Кобзона всех госнаград
  • Иосиф Кобзон
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Согласно документу, на артиста распространяются и другие ограничительные меры. Среди них — блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмена виз.

В 2014 году власти Украины запретили народному артисту СССР Иосифу Кобзону въезд на территорию страны из-за его позиции по Донбассу.

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