Сквер у российского посольства в Литве назовут именем Немцова
Территория, прилегающая к зданию российского посольства в Вильнюсе, будет названа именем политика Бориса Немцова. Соответствующее решение принял городской совет, сообщает Интерфакс.
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По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, присвоение скверу имени Немцова станет данью уважения российскому демократическому движению.
Также он отметил, что Вильнюс будет вторым городом после Вашингтона, в котором увековечена память российского политика.
В марте памятную доску Немцову установили на доме в центре Москвы, где он проживал последние годы.
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