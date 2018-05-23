Сквер у российского посольства в Литве назовут именем Немцова

Территория, прилегающая к зданию российского посольства в Вильнюсе, будет названа именем политика Бориса Немцова. Соответствующее решение принял городской совет, сообщает Интерфакс.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, присвоение скверу имени Немцова станет данью уважения российскому демократическому движению.

Также он отметил, что Вильнюс будет вторым городом после Вашингтона, в котором увековечена память российского политика.

В марте памятную доску Немцову установили на доме в центре Москвы, где он проживал последние годы.