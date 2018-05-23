Сквер у российского посольства в Литве назовут именем Немцова

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Территория, прилегающая к зданию российского посольства в Вильнюсе, будет названа именем политика Бориса Немцова. Соответствующее решение принял городской совет, сообщает Интерфакс.
Сквер у российского посольства в Литве назовут именем Немцова
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По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, присвоение скверу имени Немцова станет данью уважения российскому демократическому движению.

Также он отметил, что Вильнюс будет вторым городом после Вашингтона, в котором увековечена память российского политика.

В марте памятную доску Немцову установили на доме в центре Москвы, где он проживал последние годы.

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