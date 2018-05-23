Помпео заявил, что посещал Донбасс в качестве главы ЦРУ

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Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса, рассказал, что совершил свою последнюю рабочую поездку в качестве главы ЦРУ на Украину и в Донбасс.
Помпео заявил, что посещал Донбасс в качестве главы ЦРУ
  • Reuters

«Последняя поездка, которую я совершил в своей предыдущей роли, состоялась в действительности в Донбасс, чтобы посмотреть на вызовы, с которыми там сталкивается Украина и её народ», — сказал он.

Помпео с 26 апреля занимает пост госсекретаря США, а с января 2017 года по апрель 2018 работал в должности директора ЦРУ.

В марте в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что ВСУ готовят провокации в Донбассе «по указанию ЦРУ». 

В республике отмечали, что подконтрольную Киеву территорию посещал Помпео. 

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