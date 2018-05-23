Порошенко назвал объём золотовалютных резервов Украины

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Международные (золотовалютные) резервы Украины достигли уровня почти $19 млрд. Об этом в среду, 23 мая, заявил украинский лидер Пётр Порошенко.

«В 2015 году золотовалютные резервы составляли $5 млрд. Золотовалютные резервы сейчас — почти $19 млрд», — цитирует главу государства ТАСС.

По словам Порошенко, «это яркая характеристика текущего состояния финансовой системы Украины».

В апреле Национальный банк Украины сообщил о сокращении золотовалютных резервов страны до $18,2 млрд.

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