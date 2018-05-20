В Молдавии начались досрочные выборы в местные органы власти
Выборы проходят в семи населённых пунктах Молдавии, в том числе в столице, передаёт РИА Новости.
На пост мэра Кишинёва претендуют 11 кандидатов, но основными конкурентами, согласно опросам, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете) и Сильвия Раду (независимый кандидат).
По законодательству страны, порог явки на местных выборах составляет 25%. Победителем будет признан кандидат, который получил более половины голосов избирателей.
Если голосов меньше 50%, то в стране пройдёт второй тур выборов.