В Молдавии начались досрочные выборы в местные органы власти

В Молдавии стартовали досрочные выборы в местные органы власти, избирательные участки открылись в 7 часов утра.

Выборы проходят в семи населённых пунктах Молдавии, в том числе в столице, передаёт РИА Новости.

На пост мэра Кишинёва претендуют 11 кандидатов, но основными конкурентами, согласно опросам, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете) и Сильвия Раду (независимый кандидат).

По законодательству страны, порог явки на местных выборах составляет 25%. Победителем будет признан кандидат, который получил более половины голосов избирателей.

Если голосов меньше 50%, то в стране пройдёт второй тур выборов.