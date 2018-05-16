«Еврохим» уходит с рынка удобрений Украины

Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире EuroChem Group AG («Еврохим») уходит с рынка Украины.

Как сообщается на сайте компании, «ЕвроХим» объявляет о продаже своего дочернего предприятия на Украине.

«Недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке стали причиной данного решения Группы», — говорится в сообщении.

Отмечается, компания работала на рынке Украины 15 лет.

«Еврохим» намерен продолжить консультации с украинскими властями о будущих возможностях на Украине через своё европейское представительство, в то время как Группа сосредоточит свои усилия на других растущих рынках», — добавили в компании.

В марте экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал временное эмбарго Украины на поставки минеральных удобрений из России.