В Закарпатье в ДТП с двумя боевыми машинами пострадали четыре человека
Об этом информирует УНИАН со ссылкой на сообщение 128-й горно-пехотной бригады Украины.
«Во время проведения занятий по боевой подготовке в воинской части А1556 (г. Мукачево) на Ужгородском участке полигона, при движении в колонне, произошло столкновение двух единиц боевых машин», — говорится в сообщении.
Пострадавшим оперативно оказали первую медицинскую помощь. Они были госпитализированы.
По факту произошедшего командование воинской части назначило служебное расследование.
В октябре 2017 года в Донбассе кортеж замглавы миссии ОБСЕ столкнулся с БТР ВСУ.