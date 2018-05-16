ВВП Украины в первом квартале 2018 года увеличился на 0,9%
«Реальный ВВП в первом квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учётом сезонного фактора) увеличился на 0,9%, а по сравнению с первым кварталом 2017-го — на 3,1%», — заявили в украинском ведомстве.
Как отмечает телеканал «112 Украина», госбюджет страны на 2018 год был разработан исходя из прогноза роста ВВП на 3%.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев заключит с МВФ договор о новой программе расширенного финансирования.