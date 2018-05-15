СБУ запретила въезд на Украину комику Поперечному
Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила в страну российского комика Данилу Поперечного, который 18 мая должен был выступить с концертом в Киеве.
- vk.com
- © Данила Поперечный
«Поперечному закрыт въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на три года», — приводит Интерфакс-Украина сообщение пресс-центра СБУ.
Ранее сообщалось, что СБУ будет проверять информацию и давать рекомендации относительно возможности гастролей того или иного российского артиста на территории страны.
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