СБУ запретила въезд на Украину комику Поперечному

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Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила в страну российского комика Данилу Поперечного, который 18 мая должен был выступить с концертом в Киеве.
СБУ запретила въезд на Украину комику Поперечному

«Поперечному закрыт въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на три года», — приводит Интерфакс-Украина сообщение пресс-центра СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ будет проверять информацию и давать рекомендации относительно возможности гастролей того или иного российского артиста на территории страны.

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