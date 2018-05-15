Между Узбекистаном и Таджикистаном возобновилось автобусное сообщение

Между Таджикистаном и Узбекистаном 15 мая возобновилось регулярное автобусное сообщение, которое было прекращено в 1992 году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Узбекское агентство автомобильного транспорта.

«Первый презентационный рейс по маршруту «Ташкент-Худжанд-Ташкент» для рабочей группы с представителями министерств и ведомств и СМИ отправился 15 мая с автовокзала «Ташкент» в 08:30 (06:30 мск)», — сообщили в агентстве.

Отмечается, что протяжённость маршрута между странами составляет 174 километра.

В начале мая было возобновлено движение автобусов между Узбекистаном и Киргизией.

В январе также возобновилось автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном.