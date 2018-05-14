Госпогранслужба: за два года на Украину не пустили 117 артистов и деятелей культуры из России

В течение 2017—2018 годов пограничники не пропустили на Украину 117 артистов и деятелей культуры из России. Об этом заявил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Всего в течение 2017—2018 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд на Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из России», — написал он.

По его словам, все они «нарушили» законодательство относительно посещения территории Крыма.

Ранее стало известно, что из-за посещения полуострова во въезде на Украину отказали лидеру группы «Сурганова и оркестр» Светлане Сургановой.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.