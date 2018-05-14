В МИД России отреагировали на слова Порошенко о выборах в Донбассе

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Замглавы МИД России Григорий Карасин прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил о необходимости направить миротворцев ООН в Донбасс как предварительном условии для проведения выборов в регионе.
В МИД России отреагировали на слова Порошенко о выборах в Донбассе
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«Мне кажется, что Порошенко забегает вперёд во всех этих рассуждениях. Прежде всего он должен спросить у населения Донецка и Луганска, что по этому поводу думают они, и внимательнее вчитаться в содержание минских договорённостей от февраля 2015 года», — приводит Интерфакс слова Карасина.

Таким образом Карасин прокомментировал слова Порошенко о том, что, прежде чем проводить выборы в Донбассе, туда необходимо направить миротворцев по линии ООН.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что летом 2018 года на Украине будет принят «план деоккупации Донбасса».

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