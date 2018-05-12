Министр обороны Эстонии заявил о готовности страны противостоять любой угрозе

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, посетив военные учения Siil-2018 («Ёж»), заявил, что в стране создана надёжная система безопасности, позволяющая защитить её от внешних угроз.

«В ходе учений мы получили подтверждение, что всю Эстонию покрывает прочная сеть безопасности, которая готова успешно противостоять любому возможному нападению на наше государство», — приводит Интерфакс слова министра.

2 мая сообщалось, что в Эстонии начались международные военные учения с участием 15 тыс. военнослужащих.

В них задействованы военные из 15 государств, а также бойцы народного ополчения, полицейские и спасатели.