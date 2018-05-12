Министр обороны Эстонии заявил о готовности страны противостоять любой угрозе
- Reuters
«В ходе учений мы получили подтверждение, что всю Эстонию покрывает прочная сеть безопасности, которая готова успешно противостоять любому возможному нападению на наше государство», — приводит Интерфакс слова министра.
2 мая сообщалось, что в Эстонии начались международные военные учения с участием 15 тыс. военнослужащих.
В них задействованы военные из 15 государств, а также бойцы народного ополчения, полицейские и спасатели.