Министр обороны Эстонии заявил о готовности страны противостоять любой угрозе

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Министр обороны Эстонии Юри Луйк, посетив военные учения Siil-2018 («Ёж»), заявил, что в стране создана надёжная система безопасности, позволяющая защитить её от внешних угроз.
Министр обороны Эстонии заявил о готовности страны противостоять любой угрозе
  • Reuters

«В ходе учений мы получили подтверждение, что всю Эстонию покрывает прочная сеть безопасности, которая готова успешно противостоять любому возможному нападению на наше государство», — приводит Интерфакс слова министра.

2 мая сообщалось, что в Эстонии начались международные военные учения с участием 15 тыс. военнослужащих.

В них задействованы военные из 15 государств, а также бойцы народного ополчения, полицейские и спасатели.

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