США выделят Украине $125 млн на улучшение экономики Донбасса
«Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских громад в регионе, повышение стойкости местной экономики и ускорение её развития», — говорится в сообщении USAID в Facebook.
Как ожидается, объявление о выделении средств будет сделано во время совместной пресс-конференции руководителя Бюро Агентства по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла в Киеве Мари Йованович. Мероприятие пройдёт в Славянске 15 мая.
Ранее Курт Волкер подтвердил, что посетит Донбасс на следующей неделе.