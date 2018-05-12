СМИ: В Тбилиси правоохранители и спецназ эвакуировали людей из ночных клубов

В Грузии сотрудники правоохранительных органов и спецназ эвакуировали из популярных ночных клубов Тбилиси посетителей. Об этом информирует РИА Новости.

«Правоохранители и спецназ эвакуировали находящихся в клубах посетителей, по предварительной информации, задержаны четыре человека», — приводится сообщение грузинской телекомпании «Иберия».

В МВД Грузии заявили, что в ночных клубах проводятся следственные действия.

Посетители развлекательных заведений считают, что причиной спецоперации могут быть участившиеся случаи смертей из-за нового вида наркотических веществ.

Ранее стало известно, что в Нарьян-Маре три человека впали в кому после алкогольного конкурса в клубе.