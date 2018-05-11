Музыкант Олег Скрипка рассказал об уходе части зрителей с концерта в Гааге из-за его высказываний
- Олег Скрипка
- globallookpress.com
- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
«Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией», — сказал во время выступления Скрипка.
После этого, как заявил музыкант в эфире телеканала «112 Украина», треть посетителей покинули концерт.
В апреле 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Олег Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, поскольку те, по его мнению, «имеют низкий IQ».