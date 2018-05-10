США планируют снизить влияние российских СМИ в Центральной Азии

США выделили $15 млн на развитие «независимых» СМИ в Центральной Азии, где, по мнению американцев, российские медиаресурсы оказывают огромное влияние на общественное мнение.

Об этом говорится в контракте Агентства по международному развитию США (USAID), с которым ознакомился RT.

По мнению авторов, доступность и возможность создания качественного, важного для общества контента в Центральной Азии — в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане — остаётся на низком уровне.

Отмечается, что в регионе сохраняется явное преобладание новостных и развлекательных программ, транслируемых из России, которые «играют ключевую роль в формировании общественного мнения жителей данного региона».

На три цели, которые должны противостоять российскому влиянию в странах региона, выделены $15 млн.

Подробнее о плане США снизить влияние российских СМИ в Центральной Азии — в материале RT.