США планируют снизить влияние российских СМИ в Центральной Азии

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США выделили $15 млн на развитие «независимых» СМИ в Центральной Азии, где, по мнению американцев, российские медиаресурсы оказывают огромное влияние на общественное мнение.
США планируют снизить влияние российских СМИ в Центральной Азии
  • Reuters

Об этом говорится в контракте Агентства по международному развитию США (USAID), с которым ознакомился RT. 

По мнению авторов, доступность и возможность создания качественного, важного для общества контента в Центральной Азии — в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане — остаётся на низком уровне.

Отмечается, что в регионе сохраняется явное преобладание новостных и развлекательных программ, транслируемых из России, которые «играют ключевую роль в формировании общественного мнения жителей данного региона».

На три цели, которые должны противостоять российскому влиянию в странах региона, выделены $15 млн.

Подробнее о плане США снизить влияние российских СМИ в Центральной Азии — в материале RT.

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