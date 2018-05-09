Свыше 70 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Донецке
В шествии в рамках акции «Бессмертный полк» в центре Донецка приняли участие более 70 тыс. человек. Участники несли портреты погибших в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе нынешних военных действий в Донбассе.
- © @GoodNewsDonbass
«По официальным данным, в акции приняли участие около 72 тыс. человек», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что возглавляла колонну машина с ветеранами Великой Отечественной войны.
Также в Донецке состоялся военный парад в честь 73-й годовщины Дня Победы.
В Киеве в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 3 тыс. человек.
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