В Минобороны Украины рассказали о потерях ВСУ с начала военных действий в Донбассе
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«С начала агрессии ВСУ потеряли 3332 человека, из них боевые потери — это 2394 лица, и 938 — небоевые потери», — заявил он в интервью интернет-изданию «Обозреватель».
Как отметил глава ведомства, причины небоевых потерь различны — от дорожно-транспортных происшествий до злоупотребления спиртными напитками.
В марте вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что за четыре года в Донбассе погибли свыше двух тысяч украинских военнослужащих.