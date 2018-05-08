В Минобороны Украины рассказали о потерях ВСУ с начала военных действий в Донбассе

Потери Вооружённых сил Украины с начала военных действий в Донбассе составили более трёх тысяч человек, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«С начала агрессии ВСУ потеряли 3332 человека, из них боевые потери — это 2394 лица, и 938 — небоевые потери», — заявил он в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

Как отметил глава ведомства, причины небоевых потерь различны — от дорожно-транспортных происшествий до злоупотребления спиртными напитками.

В марте вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что за четыре года в Донбассе погибли свыше двух тысяч украинских военнослужащих.