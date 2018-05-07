На востоке Грузии произошло ДТП с участием туристического автобуса
На востоке Грузии произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил туристов в Тбилиси.
Как сообщает телеканал Rustavi 2, в результате аварии погибли два человека. Кроме того, ещё 17 человек пострадали.
По уточнённым данным, ДТП произошло около посёлка Манглиси в Тетрицкаройском муниципалитете на востоке Грузии.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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