В Одессе самолёт совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолёт, следовавший из Киева в Грецию, совершил экстренную посадку в Одессе из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок.

«Полчаса назад пассажирский самолёт, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту «Одесса» в связи с состоянием здоровья одной из женщин-пассажиров, гражданки Украины, которой стало плохо», — написал в Facebook советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Он отметил, что женщина была госпитализирована и самолёт продолжил свой путь.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что в аэропорту Красноярска сняли с рейса пожилого мужчину.