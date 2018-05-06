В Одессе самолёт совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажирки

Короткая ссылка
Самолёт, следовавший из Киева в Грецию, совершил экстренную посадку в Одессе из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок.

«Полчаса назад пассажирский самолёт, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту «Одесса» в связи с состоянием здоровья одной из женщин-пассажиров, гражданки Украины, которой стало плохо», — написал в Facebook советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Он отметил, что женщина была госпитализирована и самолёт продолжил свой путь.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что в аэропорту Красноярска сняли с рейса пожилого мужчину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных