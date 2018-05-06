В Харькове неизвестные попытались разрушить бюст маршалу Жукову

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Бюст советскому маршалу Георгию Жукову пытались разрушить ночью в Харькове, сообщил мэр города Геннадий Кернес.

«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну, — попытались разрушить бюст Жукову. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен», — написал он в Facebook.

Кернес пообещал обратиться к руководству местной полиции с просьбой взять советские памятники под круглосуточную охрану.

«Городские власти, я это обещаю твёрдо, будут внимательно следить за тем, чтобы трусливым ночным вандалам ничего больше не удалось разрушить в нашем любимом Харькове. И чтобы 8 и 9 мая мы могли достойно почтить память погибших на той войне, почтить память ушедших ветеранов и отдать дань уважения тем из них, кто ещё с нами», — подчеркнул мэр.

В августе 2017 года вандалы разбили бюст маршалу Жукову в Одессе.

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