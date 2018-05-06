На Украине планируют проверить готовность населения юга России к акциям протеста
Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на тендер Центра, который был размещён на украинском сайте госзакупок.
Отмечается, что в рамках тендера должно быть проведено социологическое исследование, которое должно определить материальное положение людей, их удовлетворённость действующей властью и их готовность принять участие в протестных акциях.
Исследование также должно выявить наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.
Соцопрос стоимостью в 1,6 млн гривен должен включать 2 тыс. персональных интервью на территории Адыгеи, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.
Ранее опрос Research & Branding Group показал, что 85% жителей Украины недовольны своей зарплатой.