На Украине планируют проверить готовность населения юга России к акциям протеста

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Центр информационно-психологических операций №72 украинской армии намерен выяснить готовность жителей Южного федерального округа России к акциям протеста против российской власти.

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на тендер Центра, который был размещён на украинском сайте госзакупок.

Отмечается, что в рамках тендера должно быть проведено социологическое исследование, которое должно определить материальное положение людей, их удовлетворённость действующей властью и их готовность принять участие в протестных акциях.

Исследование также должно выявить наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.

Соцопрос стоимостью в 1,6 млн гривен должен включать 2 тыс. персональных интервью на территории Адыгеи, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.

Ранее опрос Research & Branding Group показал, что 85% жителей Украины недовольны своей зарплатой.

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