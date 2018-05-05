Киевский суд снова арестовал имущество сына Авакова
По данным издания, арестованы три парковочных места, квартиры в Киеве и Харькове, а также акции Авакова в предприятии «Инвестор». Отмечается, что акции арестованы впервые.
Ранее суд отменил повторный арест недвижимости Александра Авакова, подозреваемого в хищении денег при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
31 октября 2017 года Александр Аваков был задержан после обыска по делу о рюкзаках, которые МВД Украины закупило в конце 2014 — начале 2015 года. 1 ноября суд отпустил его на свободу под личное обязательство.