Киевский суд снова арестовал имущество сына Авакова

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Соломенский районный суд Киева снова наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным издания, арестованы три парковочных места, квартиры в Киеве и Харькове, а также акции Авакова в предприятии «Инвестор». Отмечается, что акции арестованы впервые.

Ранее суд отменил повторный арест недвижимости Александра Авакова, подозреваемого в хищении денег при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

31 октября 2017 года Александр Аваков был задержан после обыска по делу о рюкзаках, которые МВД Украины закупило в конце 2014 — начале 2015 года. 1 ноября суд отпустил его на свободу под личное обязательство.

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