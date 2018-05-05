В базу данных «Миротворца» внесли 19 судей Конституционного суда России

В базу данных украинского ресурса «Миротворец» внесены 19 судей Конституционного суда России.

На сайте «Миротворца» говорится, что судьи оказались в базе данных в связи с тем, что «пытались легализовать аннексию АР Крым», подписав постановление КС России о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России.

В частности, в базу данных попали Владимир Ярославцев и Ольга Хохрякова.

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что получили от Украины запрос на судей КС.

По данным ведомства, украинская сторона подозревает их в якобы нарушении целостности государства.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.